Chłopaki sieją zamęt na Amazonie, a dżentelmeni grzecznie się przyglądają. Co obejrzeć na Prime Video?

4. sezon "The Boys" hitem być musiał. Nie było innego wyjścia, bo przecież mówimy tu o nowej odsłonie pierwszego globalnego przeboju Amazon Prime Video. Zadebiutował, kiedy to jeszcze platforma nawet nie śniła o realizacji "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy", najdroższego serialu wszech czasów. To wręcz zadziwiające, że od samego swego początku adaptacja komiksów Gartha Ennisa potrafi jeszcze utrzymać narzucone w pierwszych odcinkach tempo. Choć zbliżała się do zadyszki, zamiast niej złapała wiatr w żagle.



Po, jak wielu uważało przesadzonym, 3. sezonie w nowych odcinkach "The Boys" spuszczają nieco z tonu. Nie no, to wciąż ostra jazda bez trzymanki, po prostu twórcy więcej miejsca poświęcają portretom psychologicznym swoich bohaterów. Siwe włosy łonowe stają się przez to symbolem kryzysu wieku średniego Homelandera, a Butcher musi wreszcie stawić czoła swojej śmiertelności. Wykręconych atrakcji nie brakuje. Jesteśmy jednak dopiero w połowie 4. odsłony serialu, więc jeszcze sporo przed nami. Szykujcie się na coraz bardziej odjechane i przemocowe sceny. Nawet nafaszerowanych V zwierzątek nie zabraknie!