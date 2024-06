4. sezon "The Boys" jest hitem. Jak chwilę temu podawał Amazon, względem poprzedniej odsłony serialu liczba widzów skoczyła o 21 proc. Mimo to nie wszystkim nowe odcinki się podobają. Część publiczności głośno na nie narzeka. Chodzi o osoby o prawicowych poglądach (szczególnie tych skrajnych). Dlaczego? Zorientowały się, że produkcja się z nich śmieje. Oczywiście, przebój Prime Video robi to od samych swoich początków, ale dopiero teraz stał się solą w oku konserwatystów. Ci głośno więc wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych.



Poprzednie sezony "The Boys" spotkały się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem nie tylko krytyków. Widzowie również oceniali produkcję bardzo wysoko, dzięki czemu kolejne odsłony cieszą się 90 proc., 83 proc., 75 proc. pozytywnych opinii od użytkowników na Rotten Tomatoes. W przypadku nowych odcinków wynik wynosi zaledwie 51 proc. Dobrze kombinujecie. To efekt review bombingu osób o prawicowych poglądach, którym obrywa się od produkcji z każdej możliwej strony.