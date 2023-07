Nie wycięli Dorocińskiego z "Mission: Impossible". Kogo gra i ile czasu gości na ekranie?

Po głośnej aferze z mostem kolejowym w Pilchowicach Polscy fani mogli poczuć ukłucie w sercu, bo - jak się spodziewaliśmy - przed nosem umknęła nam szansa na rodzimy akcent w kultowej serii "Mission: Impossible". Z pewnością jest to niepowetowana strata dla naszego kraju, gdyż nie przesadzę, pisząc, że finałowa sekwencja z pociągiem i wybuchającym mostem należy do jednych z najbardziej spektakularnych w historii kina akcji. Oglądając ją, aż łezka się w oku kręci: "to mógł być nasz most".



Na szczęście, gdy już wiedzieliśmy, że hollywoodzcy filmowcy wysadzą inny most, cały na biało wszedł Marcin Dorociński. Jak się okazało, polski aktor załapał rolę w nadchodzącym "Mission: Impossible". Wszyscy zachodziliśmy więc w głowę, kogo zagra. Jak duży i istotny dla fabuły będzie to epizod? Sam zainteresowany rozmawiał nawet z montażystą, czy przypadkiem go z produkcji nie wyciął. Uspokajam: nasz rodak pojawia się na ekranie i na pewno go nie przegapicie. Ba, jego twarz pojawia się już w otwierającej produkcję sekwencji.



