Czy "Mission: Impossible" skończy się na 8. części? Cruise chciałby, żeby seria trwała jeszcze 20 lat

Premiera siódmej części "Mission: Impossible" już dosłownie za chwilę. Pierwsze recenzje zapowiadają wspaniałe widowisko, czego zresztą należało się spodziewać, bo przecież już na materiałach zakulisowych mogliśmy zobaczyć, jak Tom Cruise wyczynia akrobacje, o jakich kaskaderom nawet się nie śniło. Aktor udowadnia, że wiek to tylko liczba i pomimo 61 lat na karku ku uciesze fanów dociska pedał gazu do dechy. Jakiś czas temu pojawiły się jednak doniesienia, jakoby grany przez niego Ethan Hunt szykował się do emerytury.



Według pogłosek "Mission: Impossible" miałoby się skończyć na ósmej odsłonie, czyli drugiej części "Dead Reckoning". Doniesieniom tym szybko jednak zaprzeczył reżyser Christopher McQuarrie, który stoi za sterami serii od czasu piątki - "Rogue Nation". Podobnie Tom Cruise ani myśli rezygnować w najbliższym czasie z roli Ethana Hunta. Ba, w szpiega chciałby wcielać się jeszcze przynajmniej przez dwie dekady.



