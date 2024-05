Wczoraj widziałam nowy hit Netfliska, dzisiaj ledwo go pamiętam. Tak bywa na weselach

Jedno trzeba jednak tej produkcji oddać. Klimat wesela udzielił się nawet odbiorcom, a ja jestem wśród nich. Dlaczego? Otóż obejrzałam film „Matka panny młodej” wieczorem, a rano następnego dnia kompletnie go nie pamiętałam. A nawet nie piłam, przysięgam. Ten tytuł jest zwyczajnie tak nudny i nieciekawy, że szkoda zaśmiecać sobie nim głowę. Jeżeli ktoś faktycznie ma ochotę na klasyczne romansidło, to w ofercie różnych serwisów streamingowych jest wiele innych, znacznie lepszych propozycji z tego gatunku. Naprawdę nie warto oglądać danego filmu tylko dlatego, że znajduje się on obecnie, z niewidomych mi przyczyn, w rankingu najchętniej oglądanych produkcji na Netfliksie. Uwierzcie mi, wiem to z własnego doświadczenia. Czasami zwyczajnie prosta miłosna historia potrafi urzec, a nawet skraść serca widzów. W tym przypadku jest odwrotnie. Tytuł „Matka panny młodej” wręcz od siebie odpycha. Jeżeli nadal mi nie wierzycie, to polecam przewinąć sobie całość aż do ostatnich scen. Nie bójcie się spoilerów, tutaj przebieg historii i tak był oczywisty. Finał polega na tym, że to inna para, nie ta, która wzięła ślub, kradnie show. W sumie nieistotne są już perypetie młodych zakochanych, kto by o nich pamiętał, skoro są ważniejsze sprawy. Cóż, tak to już w tym świecie jest.