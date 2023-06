"Król Lew": uniwersum? Disney ma w planach sagę na miarę "Star Wars". Wcale mnie to nie dziwi

Sean Bailey, szef Walt Disney Studios Motion Picture Production, w rozmowie z "The New York Times" wyjawił, że widzowie powinni się już szykować na nadejście nowego kinowego uniwersum. Podstawą sagi miałby być remake "Króla Lwa" z 2019 roku - film, któremu wprawdzie zarzucano żerowanie na nostalgii i odtwórstwo jeden do jednego bez odrobiny inwencji i któremu dostało się za hiperrealistyczne zwierzęta, do których najzwyczajniej w świecie nie pasują ludzkie głosy), ale który zarobił ponad półtora miliarda dolarów na całym świecie, przedzierając się do historycznej czołówki najlepszych wyników box office.



Bailey jest zdania, że "Król Lew" ma spore szanse stać się "ogromną, epicką sagą" na miarę... sagi "Star Wars". To dość odważna deklaracja, warto jednak pamiętać, że ta maszyna już ruszyła - jedynka rozbiła bank, a niedługo później zapowiedziano kolejny film... ku zaskoczeniu wszystkich niebędący sequelem. Już w przyszłym roku na ekrany kin trafi obraz "Mufasa: The Lion King", który opowie nam historię ojca Simby w młodym wieku - od trudów bycia sierotą, aż po dotarcie do władzy. Reżyserem nowej odsłony franczyzy jest Barry Jenkins, a scenariusz ponownie napisał Jeff Nathanson.



