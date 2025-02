Najlepszy film XXI wieku wraca na ekrany polskich kin. Kultowy thriller zachwyca od lat

Podobnie jak dotychczasowe filmy wprowadzane do naszych kin przez Reset, "Mulholland Drive" rzuca widzom wyzwanie. To historia dwóch kobiet - jedna traci pamięć w wyniku wypadku samochodowego, druga przybywa do Los Angeles z nadzieją na zrobienie wielkiej kariery filmowej. Jak to u Davida Lyncha już bywa, związki przyczynowo-skutkowe zostają zaburzone i całą opowieścią rządzi logika snu.