Camila Mendes musi w końcu przestać być tylko dziewczyną z „Riverdale”. Widzieliśmy nowość Prime Video

Sama koncepcja na film „Muzyka” jest naprawdę interesująca. Była to próba ukazania tego, jak może postrzegać świat osoba z synestezją. Rudy zauważa muzykę dosłownie wszędzie. Dla niego grupa sportowców grających w koszykówkę na boisku w parku, nie odbija jedynie bezmyślnie piłki o beton. Przede wszystkim wydają oni rytmiczne dźwięki, z których utwór powstaje tak naprawdę sam. Żadna codzienna sytuacja nie dzieje się według niego tak po prostu. Każdego dnia skupia się na odnajdywaniu nowej harmonii. To go inspiruje, dlatego po powrocie do domu tworzy własne kawałki. Jest osobą roztrzepaną i nie chce żyć tak, jak oczekują tego inni. Szkoda tylko, że w produkcji zostało to pokazane dość trywialnie. Mam w tym miejscu głównie na myśli sceny z rysowaniem klawiszy fortepianu na kromce chleba z kremem czekoladowym lub z przekształcaniem wszystkiego w nutki. Rozumiem, co chciano w ten sposób pokazać, ale nie trzeba podkreślać tego dosłownie co kilka sekund. Całość jest również mocno humorystyczna. Na początku jest to sprawnie skonstruowane przełamanie, ale z czasem staje się wyjątkowo męczące. Do tego wszystkiego dochodzi też wątek przyjaźni z kukiełką, który zbyt wiele do fabuły nie wnosi, a szkoda.