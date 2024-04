"Zaginiony w akcji 2" powstał w zamierzchłych latach 80., kiedy Chuck Norris nie zrobił jeszcze wszystkich pompek. Był co najwyżej w połowie. Na wielkich ekranach rządzili wtedy wielcy faceci z wielkimi spluwami. Kino akcji było prostsze niż dzisiaj. Nie potrzebowało rozbuchanych do setek milionów dolarów budżetów. Nie trzeba było ubierać bohaterów w lateksowe stroje i peleryny, bo oni sami z siebie byli super. Za najważniejsze atrakcje danych filmów nie robiły efekty specjalne, tylko atletyczne ciała i to, jak aktorzy się nimi posługiwali. Liczyły się umiejętności walki wręcz, które herosi ery Ronalda Reagana mieli opanowane do perfekcji.



Chuck Norris nigdy w ciemię bity nie był. Co najwyżej bił w ciemię innych. W końcu służył w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych. To jednak pikuś, bo przecież zdobył też czarne pasy w Tang Soo Do, brazylijskim jiu jitsu i judo. Ba, stworzył nawet własną dyscyplinę - Chun Kuk Do. Kiedy skopał już wszystkie tyłki, trafił do Hollywood. Sam Bruce Lee poprosił go, aby zagrał jego przeciwnika w "Drodze smoka". I cóż za walkę dzięki temu dostaliśmy! Do dzisiaj ogląda się ją z zapartym tchem, naśladując wydawane przez aktorów odgłosy.