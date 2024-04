Użytkownicy Amazona promienieją od "Fallouta". Polskie filmy odkrywają przy okazji

"Fuks 2" okazuje się szybszy i bardziej widowiskowy od pierwszej części. W końcu pojawił się ćwierć wieku po premierze oryginału. Sposób opowiadania mocno się w tym czasie zmienił. Jak to requele mają już w zwyczaju, film skierowany jest do nowoczesnej publiczności, ale nie wyklucza przy tym - jak robią to remake'i/rebooty - fanów pierwowzoru. Czy udało się jednak oddać jego klimat i wzbudzić w starszych widzach poczucie nostalgii? To już samemu trzeba ocenić. Popularność produkcji na Amazon Prime Video jasno jednak wskazuje, że produkcja sprawdza się jako relaksacyjna pozycja na wieczór bądź weekend.



Bardziej nieśmiało niż "Fuks 2" w ostatnim czasie do gry weszła też "Zadra". To również polska produkcja, ale utrzymana już w zupełnie innym stylu. Film opowiada o utalentowanej dziewczynie z osiedla, która postanawia zostać raperką. Stając przed mikrofonem, uwodzi publiczność siłą i charyzmą. To jednak męski świat, więc nie jest łatwo jej się przebić. Czy ma w sobie wystarczająco samozaparcia, aby osiągnąć cel? Użytkownicy Amazona właśnie to sprawdzają, bo jej perypetie zajmują aktualnie ostatnią pozycję na liście najchętniej oglądanych tytułów na platformie.



Więcej o polskich filmach poczytasz na Spider's Web: