Nowy film Amazona to lot pierwszą klasą z Riverdale do Londynu pełnego romansu i drogich obrazów

Ana zostaje zauważona przez swoją szefową Claire Dupree, która w typowy dla siebie sposób, czyli nonszalancko i z wyższością, zaprasza ją na służbowy wyjazd do Londynu. Stażystka poznaje w samolocie Williama, a to spotkanie stanowi początek serii kłamstw i ukrywania swojego prawdziwego „ja”. Czy jest to historia rodem z „Kopciuszka”? Jest. Czy przy okazji mamy do czynienia z jej bardziej uwspółcześnioną wersją? Owszem. Nie świadczy o tym jedynie artystyczna oprawa, która wyróżnia „Pierwszą klasę”. Film jest także opowieścią o dążeniu do upragnionego celu, ale nie kosztem innych ludzi. Mówi o tym, że czasami „nietypowe” podejście do pracy, w której standardy oraz wymagania wręcz duszą, może być tą właściwą drogą ku rozwojowi. W tym samym czasie najnowszej produkcji Amazona jest bardzo blisko do klasycznej i przewidywalnej historii o miłosnych zawirowaniach. To połączenie ma jednak w sobie coś urokliwego, co czyni „Pierwszą klasę” dobrym filmowym wyborem na walentynkowy wieczór.