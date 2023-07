Tu jest jakby luksusowo. Dlaczego za produkty gwiazd i influencerów trzeba płacić krocie?

To nie pierwszy raz, kiedy gwiazdy i celebryci odlatują w kosmos, jeśli chodzi o ceny za produkty sygnowane ich nazwiskiem. Jasne, na swoją markę trzeba najpierw zapracować, a dopiero później można szaleć, ale czy naprawdę trzeba przy tym wydoić do cna portfele swoich fanów? Nie wiadomo, co miał na myśli Ralph Kaminski, który przedstawił klapki Kubota z zabawnymi zdjęciami swojej twarzy w cenie 235 zł - może to ta wyprofilowana, wodoodporna i antypoślizgowa podeszwa z tworzywa EVA czy miękka i delikatna mikrofibra zaważyła na cenie, ale to jednak wciąż lekka przesada, żeby za kawałek gumy płacić prawie tyle, ile za dobrej jakości Birkenstocki. Ralph Kaminski to jednak nie jedyna gwiazda, która postanowiła wypuścić na rynek kosmicznie drogi produkt.