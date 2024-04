Jason Statham: najlepsze filmy. Wybieramy TOP 10 produkcji

"Przekręt" w reżyserii Guya Ritchiego to produkcja złożona z kilku gangsterskich opowieści, które łączy kradzież drogocennego diamentu przez Franky'ego Cztery Palce (Benicio Del Toro). W jednej z nich Jason Statham wcielił się w zajmującego się nielegalnym boksem Turkisha, który wraz z Tommym (Stephen Graham) ubija interes z gangsterem Cegłówką (Alan Ford), by ich zawodnik przegrał następną walkę. Boski George (Adam Fogerty) zostaje jednak znokautowany przez Mickeya (Brad Pitt), próbując kupić przyczepę w cygańskim obozowisku. By uniknąć gniewu Cegłówki, Turkish postanawia wystawić Cygana do walki.