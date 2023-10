Najlepsze usunięte sceny filmowe. Ich wycięcie to skandal

Całe to zakończenie w wersji kinowej zastąpiono znacznie gorszym (ironia losu, bowiem ogłoszony sequel ma raczej nawiązywać do tego "alternatywnego"). Twórcy "Jestem legendą" niby dawali widzom do zrozumienia, że filmowe "wampiry" nie są tak bezmyślne, jak się wydaje, ale ostatecznie nic z tego nie wyniknęło, a Will Smith wysadził się w powietrze wraz z chmarą atakujących go wrogów (ratując lekarstwo będące ostatnią nadzieją ludzkości). Usunięta wersja, bardziej pozytywna, jest też moim zdaniem znacznie ciekawsza - bo faktycznie odkrywa w mutantach pierwiastek ludzki, budzi większe nadzieje i mobilizuje. A zatem warto o nich walczyć, warto ryzykować, eksperymentować i próbować im pomóc.