Najpopularniejsze filmy i seriale 2023 roku. Wskazał je największy serwis filmowy świata

IMDb, najpopularniejsze na świecie źródło informacji o kinie, zaprezentowało listy - jak sami to nazywają - najlepszych filmów, seriali oraz gwiazd 2023 roku. Nie są to jednak rankingi ustalane na podstawie krytyków, a danych z IMDbPro MOVIEmeter i STARmeter. Opierają się one na rzeczywistych odsłonach stron, za które odpowiada 250 mln osób co miesiąc odwiedzających portal. Wydaje się zatem, że znacznie lepszą nazwą tych list byłoby „najpopularniejsze”, nie zaś „najlepsze”.



Poniższe zestawienia serwis publikuje co roku, ilustrując wskaźnik zainteresowań publiczności na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy.



