Najlepsze filmy akcji na Amazon Prime Video. Wybieramy tytuły, które was zmiażdżą

Tak, jak to już w kinie akcji bywa, zaczynamy od mocnego uderzenia. "Przymierze" jest najlepszym dowodem na to, że gatunek nie musi sprowadzać się do bezmyślnych nawalanek. Najnowszy film Guya Ritchie'ego porwie was przede wszystkim swoim dusznym klimatem. I grą Jake'a Gyllenhaala, który wciela się tu w sierżanta nawiązującego więź z lokalnym tłumaczem. W jaki sposób? No cóż, ich oddział wpada w Afganistanie w pułapkę i tylko oni wychodzą z niej żywi. Czeka ich długa podróż do bazy. A wszystko po to, aby skrytykować Stany Zjednoczone.



Film obejrzycie na Amazon Prime Video.