Mamma Mia! "Super Mario Bros." to świetna adaptacja gry. Popcorny w dłoń

"Super Mario Bros." to film do bólu prostolinijny, w którym rozmach każdej kolejnej sekwencji ma przebijać wszystko, co widzieliśmy wcześniej. Dąży w ten sposób do przesłania o wewnętrznej sile i braterstwie, ale koniec końców i tak chodzi w nim o to, żeby ludzie kupili bilet, przekąskę z colą i najlepiej jeszcze grę. Stoi za tym jakiś algorytm, który obliczył jak ten cel osiągnąć, a twórcy bezrefleksyjnie za nim podążają. Może i ta zimna kalkulacja raz czy dwa was ukłuje, ale szybko skryje się z powrotem pod feerią migocących barw, kolorach tak żywych, że aż oślepiających. Nintendo Switche, tfu, kubełki z popcornem w dłoń.



Premiera filmu "Super Mario Bros." 26 maja. Można go jednak gonić na pokazach przedpremierowych w weekend 20-21 maja.