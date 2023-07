Wybuch w "Oppenheimerze" powstał bez użycia efektów specjalnych. Ciekawostki z filmu Nolana

Zmianą kolorów w poszczególnych scenach Nolan chciał oddzielić historię Lewisa Straussa od historii J. Roberta Oppenheimera. Aby ułatwić widzom odbiór, by zrozumieli poszczególne skoki w czasie, reżyser postanowił zagrać kolorami - operatorzy potrzebowali konkretnie czarno-białego filmu do kamer IMAX w formacie 70 mm. Tyle że taki film nie istniał. Filmowcy udali się zatem do firmy Kodak i spytali, czy mogłaby specjalnie dla nich stworzyć taką taśmę: