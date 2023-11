Dawid Myśliwiec nie czuje się bezpiecznie na YouTubie. Twórca "Uwaga! Naukowy Bełkot" w pełnym emocji filmie

Pomyślałem, że dodam, w ramach informacji, że ten film to nie jest jakieś grożenie odejściem z YT. Nie mam też pretensji do osób, które nie komentowały filmów oglądając je. Dla mnie najważniejsze jest, że materiały się Wam podobają. Przygotowując ten materiał chciałem zrzucić z siebie ciężar i naświetlić pewien problem - i gdy to zrobiłem poczułem się lepiej. I dodam jeszcze, że na poziomie racjonalnym ja zdaję sobie sprawę, że komentarze o których mówię w filmie są niesłuszne, nieprawdziwe i mogą być efektem działań trolli. Ale niestety - emocji nie da się (i z tego co wyniosłem z psychoterapii - nie powinno się) racjonalizować. Jestem w pełni świadomy jakości tego co robimy jako Naukowy Bełkot i, jednocześnie, na płaszczyźnie emocjonalnej mocno dotyka mnie nękanie w komentarzach. Nie zamierzam tego ukrywać ani się tego wstydzić

- podsumował.