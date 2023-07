Przez hejt fanów "Star Wars" próbował odebrać sobie życie. Aktor zdradza nowe szczegóły dramatycznych przeżyć

Jar Jar Binks trafił do najmłodszych widzów, ale zdecydowana większość miłośników "Star Wars" była wręcz zniesmaczona występem tej postaci. Nie ma w tym nic zanadto dziwnego: przedstawiciel rasy gungańskiej był wszakże źródłem infantylnych tekstów, dziecinnych slapstickowych sekwencji i niebywale irytujących zachowań, które ni w ząb nie pasowały do tonu opowieści.



Występ w drugiej trylogii ściągnął na wcielającego się w Jar Jara Ahmeda Besta falę czystego hejtu. Media i widzowie nie zostawili na aktorze suchej nitki. Co ciekawe, wcale nie skupiano się na jego kreacji (gra głosem wyszła mu zresztą obiektywnie dobrze) i jakiejkolwiek konstruktywnej krytyce, tylko na charakterze samej postaci. Problem w tym, że to nie Best stworzył Binksa - czego wiele osób zdawało się nie rozumieć.



Wcielający się w rolę kosmity (i jedną z pierwszych postaci CGI w historii kina) Best przeżył prawdziwe piekło - jak to często bywa, niechęć do postaci przerodziła się w personalny, wymierzony w aktora hejt (w tym groźby śmierci), który ten przypłacił załamaniem nerwowym i myślami samobójczymi. Wiele osób zdawało się nie przyjmować do wiadomości, że postać, związane z nią sceny humorystyczne, jej zachowania i charakter były forsowane przez samego George’a Lucasa.