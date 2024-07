Netflix: co obejrzeć w weekend? Wymieniamy TOP 5 mocnych propozycji

No dobra, to nie jest w żadnym wypadku dobry film - ale potrafi sprawić sporo frajdy. Michael Bay opowiada tu o dwóch złodziejach, którzy kradną karetkę pogotowia po nieudanym napadzie. Testosteron, słodkie bzdurki, efektowna akcja, tempo, Gyllenhaal - to zdecydowanie najprzyjemniejsza rzecz od Baya od... wielu lat. Sensu brak, ale wcale go tu nie potrzebujemy.