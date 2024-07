To o niej jest serial od Amazona. Oto prawdziwa (i tragiczna) historia Lady Jane Grey

Po śmierci Edwarda VI w lipcu 1553 r. Jane została proklamowana królową, choć do ceremonii nigdy nie doszło. Tym samym Joanna Grey stała się pierwszą kobietą, która samodzielnie rządziła Anglią zgodnie z wolą ludu. Okres jej rządów nie trwał jednak długo, bo zaledwie 9 dni (od 10 do 19 lipca) - Maria Tudor, zwana także Krwawą Marią, postanowiła bowiem upomnieć się o należny jej tron. Jane, która pojawiła się w Tower of London, by przygotować się do koronacji, została powiadomiona przez ojca, że nie jest już królową.



Dziewczyna postanowiła się bronić, pisząc do Marii błagalny list. Wspomniała w nim, że wcale nie zależało jej na objęciu tronu, lecz została do tego zmuszona przez matkę i ojca oraz Johna Dudleya. Gdyby nie rodzice młodej królowej, Jane może mogłaby z powodzeniem jeszcze długo żyć na królewskim dworze i doświadczyć litości Marii Tudor. Jednak wskutek ich egoizmu oraz intryg (ojciec Jane brał udział w protestanckiej rebelii), siostra Edwarda VI postanowiła dokończyć swoje dzieło i zasiąść na tronie Anglii wraz z kuzynem Filipem II, królem Hiszpanii, którego zamierzała poślubić.