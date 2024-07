To, co się w tej produkcji nie udało, to relacja głównych bohaterów. I tutaj twórca chyba chciał (a właściwie: musiał) położyć spory nacisk na Boga, co w rzeczywistości byłoby zapewne poruszające, jednak w filmie to niestety nie wybrzmiało - pobożność Michaela sprawiła, że nie miał on w zasadzie żadnej mocy sprawczej. Trzymał się kurczowo myśli, że musi poznać i poślubić Angel, jednak nie brał pod uwagę innych aspektów. Przez to, że właściwie nie ma w nim żadnych wątpliwości i rozterek, nie ma w nim też żaru miłości, ekscytacji i charyzmy. Z jednej strony jest zdeterminowany, a z drugiej - chce zostawić wszystko w rękach Boga. Sprawia to, że jest on jedną z najmniej ciekawych postaci.