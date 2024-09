„Trzej Muszkieterowie: Milady” to sztos. Najlepsza adaptacja od lat

Z powieścią o trzech muszkieterach i D'Artagnanie jest pewien problem. To literatura w gruncie rzeczy dość skomplikowana fabularnie i tak wypełniona zwrotami akcji, że nie znalazł się jeszcze taki, co by ją wiernie przełożył na język kina. Reżyserom i scenarzystom zostaje zwykle obciosywanie jej z wątków i motywów, które gmatwałyby fabułę lub mogłyby być trudne do zrozumienia dla współczesnego widza.



Z ekranizacją Martina Bourboulona jest podobnie. Scenarzyści (Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patellière) tną oryginalny materiał do granic wytrzymałości i choć nie dodają wiele od siebie, to z tego, co zostaje wyłania się produkcja, która umiejętnie oddaje ducha powieści, ale nie zawsze radzi sobie jako dzieło filmowe.



