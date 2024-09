Netflix: najlepsze seriale 2024 roku. Ranking

Kaos to świeżutka, pełna czarnego humoru reinterpretacja klasycznych mitów greckich, która przenosi nas do świata bogów Olimpu i ludzi zmagających się z ich kaprysami. Co ważne – akcja osadzona jest we współczesności. Serial łączy różne wątki mitologiczne, od Minotaura po Orfeusza, przedstawiając bogów takich jak Zeus, Hera i Posejdon we współczesnej odsłonie. Fabuła może i jest momentami chaotyczna (to celowe), to jest to jedna z najbłyskotliwiej napisanych fabuł wśród tegorocznych seriali.