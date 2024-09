Niepokalana: gdzie obejrzeć online?

Mimo że "Niepokalana" zadebiutowała w kinach w marcu tego roku, prace nad produkcją rozpoczęły się już dekadę wcześniej - w 2014 r. Sydney Sweeney po raz pierwszy wzięła udział w castingu do filmu. W międzyczasie prace nad projektem zostały przerwane, a aktorka pojawiła się w swojej przełomowej roli w "Euforii". Po sukcesie serialu od HBO Sweeney kupiła prawa do scenariusza "Niepokalanej" i poprosiła Michaela Moaha, z którym często wówczas współpracowała, o wyreżyserowanie horroru. Co ciekawe, w 2022 r., kiedy ogłoszono, że aktorka dołącza do obsady filmu, Mohan zdradził, że fabuła pierwotnie miała skupiać się na licealistkach, a nie zakonnicach.