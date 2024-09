Brad Pitt wypadł przy nim blado - a to jedna z najlepszych ról w jego karierze

Andrew Dominik to ciekawy przypadek reżysera - z jednej strony ewidentnie bardzo zdolnego, z drugiej nie potrafiącego pohamować swoich ambicji, które - jeśli realizowane bez grama powściągliwości - ocierają się o pretensjonalność i tandetę. Jednym z przykładów są dwa jego dzieła, które łączy olbrzymi potencjał, kilka świetnych pomysłów i rozczarowujący efekt końcowy: „Blondynka” oraz „Zabić, jak to łatwo powiedzieć”. Co ciekawe, oba tytuły mają swoich zwolenników, którzy uważają je za propozycje wręcz genialne.



Tak czy inaczej: to, co robi Dominik, zawsze jest „jakieś” - wyróżnia się, zapada w pamięć. Zarówno te dyskusyjne, jak i raczej powszechnie cenione obrazy jego autorstwa („This Much I Know To Be True”, „Chopper”, „One More Time with Feeling”, parę odcinków „Mindhuntera”) sprawiły, że na kolejne projekty czeka się z żywym zainteresowaniem. Facet to gwarancja, że nie będzie nijako i nieciekawie.



Tymczasem na Max trafiło właśnie - moim zdaniem - najwspanialsze z jego dzieł.