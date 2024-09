Prime Video: co obejrzeć w ten weekend? TOP 5 zabójczych propozycji

To jeden z tych filmów Andrew Dominika, które mocno podzieliły widownię i krytyków - i choć sam mam mu wiele do zarzucenia, uważam go za projekt interesujący, realizowany z wizją, na swój sposób unikalny. Filmy Dominika - zarówno te lepsze, jak i gorsze - zawsze zapadają w pamięć, bo choć zdarza mu się uderzyć w pretensjonalne tony, kręci po swojemu, nie oglądając się na nikogo. Szanuję. W tym kryminalnym thrillerze z Bradem Pittem w roli głównej niejaki Jackie Cogan, płatny zabójca, zostaje wynajęty, by odzyskać skradzione pieniądze i zemścić się na sprawcach.