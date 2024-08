"Shimmer Lake" zadebiutował na Netfliksie lata świetlne temu, czyli w 2017 r. - nic zatem dziwnego, że mógł on po prostu zaginąć w nawale kosmicznych ilości produkcji, jakie od tego czasu wypuścił serwis. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło - jeśli tak jak ja nie znaliście wcześniej tego filmu, macie okazję w końcu rzucić na niego okiem w ten weekend. A zdecydowanie warto! To propozycja dla tych, którzy kochają "Memento" - właśnie ze względu na to, że "Shimmer Lake" ma do obrazu Christophera Nolana podobną strukturę, uważnie śledziłam każdą kolejną scenę i z podekscytowaniem wróciłam do tej produkcji ponownie, by przeanalizować, jakie wskazówki mogłam przeoczyć.