Mocny polski thriller psychologiczny wleciał właśnie na Max. To serial sklejony z filmu

Max zadebiutował w naszym kraju w zeszłym miesiącu, dosłownie chwilę temu. Jego oferta to taka mieszanka tego, co mieliśmy już na wcześniejszej wersji serwisu, czyli HBO Max i Playerze. Co ciekawe, to właśnie tytuły znane z tej drugiej platformy najmocniej przyciągają uwagę użytkowników. To one królują w topce najpopularniejszych filmów i seriali. Siłą rzeczy są to polskie produkcje, których biblioteka właśnie się powiększyła o bardzo interesujący thriller psychologiczny od twórcy "Rojsta".



We wrześniu zeszłego roku "Doppelganger. Sobowtór" trafił na ekrany kin jako film. Jan Holoubek opowiada w nim inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami. To historia agenta służb specjalnych, który kradnie tożsamość innego mężczyzny i robi zawrotną karierę za granicami naszego kraju. Ku chwale panującej wtedy komunistycznej władzy oczywiście. W główną rolę wciela się Jakub Gierszał.