W serwisie Netflix królują Minionki, a konkretnie przedostatnia część z serii, czyli "Minionki: Wejście Gru". Poza tym w TOP-ce od jakiegoś czasu utrzymuje się dramat "Heaven in Hell", niemiecka komedia romantyczna "Spotkanie przy grach" czy świetna komedia romantyczna "Na wyspie miłości". Jeśli zaś chodzi o najpopularniejsze seriale, widzowie mogą w końcu zabrać się za seans "Dekameronu", który zadebiutował w minionym tygodniu, kolejnego sezonu "Gangu Zielonej Rękawiczki" oraz 6. sezonu bikini reality "Too Hot to Handle". Na co oprócz powyższych propozycji warto zwrócić uwagę? Podpowiadamy.