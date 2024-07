Przemogłam się, żeby obejrzeć nowy sezon "Too Hot to Handle". Oto, czego się dowiedziałam

Celem programu jest walka z pierwotnymi instynktami i nawiązanie głębszych relacji z uczestnikami programu, co generalnie jest jego zaletą, jednak ostatecznie wszystko skupia się na pięknych ciałach osób paradujących w strojach kąpielowych i skąpych ubraniach. Warsztaty, na które uczęszczają bohaterowie, są raczej śmieszne niż pouczające, no i nie ma co się oszukiwać - wszystko i tak będzie sprowadzało się do jednego. Zastanawia mnie, czy naprawdę aż tak bardzo pociąg do drugiej osoby (lub osób) potrafi przyćmić widmo wygrania nagrody głównej. Jeśli tak - jestem zaskoczona, że bohaterowie formatu są w stu procentach sobą. Plus dla twórców, że postawili na zmiany - myślę, że fani "Too Hot to Handle" będą dzięki temu zadowoleni.