Najdłużej emitowany serial Netfliksa właśnie dobiegł końca. Zdecydowanie za późno

To już: kończy się serial, który w gruncie rzeczy powinien zakończyć się na 3. sezonie. Trudno jednak zejść ze sceny, gdy publiczność wciąż wykazuje zainteresowanie - nawet pomimo braku pomysłów, który zaowocował coraz niższymi notami od krytyków i widzów. 8. seria „Szkoły dla elity” okazała się lepsza, niż ostatnie odsłony, ale to wciąż zaledwie cień tego, co twórcy serwowali nam kilka lat wstecz.



Odświeżenie formuły się nie udało - problem stanowiły głównie postacie. Oryginalnych członków obsady pozostało niewielu, a nowi członkowie dostali nieciekawe, słabo rozwijane i irytujące charaktery. Pod tym względem „ósemka” wypada lepiej, ale jest to próba podjęta zdecydowanie za późno.



Netflix wrzuca nas w środek imprezy - Isadora wznosi toast za przyszłych absolwentów, z entuzjazmem komentując fakt opuszczenia Las Encitas, prawdopodobnie najbardziej toksycznego miejsca w kraju. Podczas gdy uczniowie świętują, dwie dziewczyny kierują się między drzewa - jedna z nich nie czuje się najlepiej. Oczom tej drugiej po chwili ukazuje się natomiast makabryczny widok: nagie, pokryte krwią ciało, które, jak się wkrótce okaże, należy do Joela. Jak do tego doszło? Kto jest za to odpowiedzialny? Oto nowa tajemnica „Szkoły dla elity”, której rozwiązanie zajmie osiem epizodów.