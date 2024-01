Czego zabrakło w "Love Never Lies"? 2. sezon jest jak brazylijska telenowela

Niektórzy z nich są w długich, czasem 9-letnich relacjach i muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, co dalej. Jeśli ten program - tak jak to mówią jego uczestnicy, odmienił ich życie i relacje, to szacun. Trudno mi sobie wyobrazić, przez co musieli przechodzić przed kamerami, dowiadując się o kolejnych kłamstwach partnera czy graniu przez niego nie fair. Z tyłu głowy gdzieś tam jednak mam, że to przecież program rozrywkowy i show must go on. Musi być ostro. Ludzie kochają podglądać życie innych, a jeszcze bardziej kochają wszelkie dramy. Zdradzę, że 2. sezon LNL ogląda się trochę jak brazylijską telenowelę.