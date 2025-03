Netflix zapodaje tłusty bit na przyszły tydzień. Ten film was rozbuja

"Bangera" posłuchacie na Netfliksie już 2 kwietnia. Dzień po tym jak rozpali was do czerwoności, platforma dorzuci do pieca nową adaptacją gry wideo. Animowaną - warto to podkreślić, bo w takowych serwis jest całkiem niezły. Udowodnił to już serialem "Tomb Raider. Legenda Lary Croft". Tym razem na warsztat bierze inną kultową serię - "Devil May Cry".