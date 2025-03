Netflix dowiózł udany miniserial. Ta kryminalna nowość wzięła mnie z zaskoczenia

Shondaland i Paul William Davies zrealizowali dla Netfliksa ośmioodcinkowy serial kryminalno-komediowy, inspirowany książką Kate Anderson Brower pt. „The Residence: Inside the Private World of the White House”. „Rezydencja” to zaskakująco przyjemne, humorystyczne podejście do kryminału „whodunit” (kto to zrobił?) - takie, które widzimy na ekranach coraz częściej, ale wciąż zbyt rzadko.