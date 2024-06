Nowy horror podbija Amazon Prime Video. Dlaczego? Znalazłem 3 dobre powody

„Demeter: Przebudzenie zła” (na zagranicznych rynkach nazywany „The Last Voyage of the Demeter” lub „Dracula: Voyage of the Demeter”) to adaptacja „Dziennika kapitańskiego”, czyli jednego z rozdziałów powieści Brama Stokera z 1897 r. pod wiadomym tytułem. Fabuła skupia się zatem na skazanej na zagładę załodze statku handlowego dowodzonej przez kapitana Eliota (Liam Cunningham), która próbuje przetrwać podróż oceaniczną z Transylwanii do Londynu. Film zaliczył finansową wtopę (21,7 mln dol. przy budżecie wynoszącym 45 mln) i spotkał się z dość mieszanym odbiorem - a jednak przykuł uwagę wielu, wielu subskrybentów Prime Video. I choć osobiście uważam, że nie jest to dobry film, z całą pewnością ma kilka mocnych stron, które mogą pozwolić bawić się całkiem nieźle przy odpowiednim nastawieniu. Wymaga to jednak odrzucenia wysokich wymagań.