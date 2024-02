W walentynkowym ferworze sporo mogło wam umknąć, jeśli wczorajszy dzień spędziliście na miłej kolacji, seansie w kinie czy po prostu przyjemnym wyjściu. A Netflix nie próżnował - do serwisu wpadło kilka nowości, m.in. komedie romantyczne "Zagrywki" i "Lecznica złamanych serc", odcinek specjalny "Bogdana Bonera", 3. sezon serialu "Dobrego dnia, Veronico" oraz 6. sezon hitowego reality show "Miłość jest ślepa". I choć dziś jedną nogą pozostaniemy w walentynkowej atmosferze, to mimo to znajdzie się kilka produkcji na przełamanie romantycznych tytułów. Oto piątkowe nowości.