Myślałam, że oglądam pokręcony thriller. Na szczęście ten świetny serial Netfliksa to coś więcej

Głęboka przemiana Tanga Lee to coś, co dobrze się ogląda. Bo choć początkowo chłopak zabija przypadkowo, to z każdym kolejnym razem zaczyna celowo znajdować złoczyńców, by wymierzyć im sprawiedliwość. I nie jest to przypadkowo przedstawione - jesteśmy powoli wprowadzani do umysłu głównego bohatera, obserwując jego wewnętrzną transformację z przerażonego chłopaka do pewnego siebie twardziela, który dobrze wie, co robi.



I choć początkowo "Zabójczy paradoks" jawił się po prostu jako mocny thriller, to całe szczęście nim nie został. A przynajmniej nie tylko nim - biorąc pod uwagę fakt, że produkcja powstała na kanwie internetowego komiksu, zupełnie inaczej patrzy się na przedstawione w niej sceny i docenia kunszt reżysera, który dosłownie przeniósł obrazkową historię do aktorskiego tytułu. To świetny serial, który z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom komiksów, mocnych wrażeń i koreańskich obrazów. I pewnie nie tylko.