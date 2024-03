Jest już film fantasy z Millie Bobby Brown. Sprawdzamy nowości Netfliksa

"Dama" to produkcja z Millie Bobby Brown w roli głównej i zdecydowanie nie będzie to ckliwa historia o księżniczkach, które potrzebują rycerza na białym koniu. Fabuła filmu skupia się na posłusznej podwładnej, która zgadza się poślubić przystojnego księcia. Okazuje się jednak, że wpadła w sam środek spiseku rodziny królewskiej, która zwerbowała ją jako ofiarę, by spłacić starożytny dług. Dziewczyna musi polegać na swoim sprycie i woli przetrwania, kiedy zostaje wrzucona do jaskini z ziejącym ogniem smokiem.