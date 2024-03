Serial Netfliksa okazał się takim hitem, że zapowiedziano aż 2 nowe sezony

Netflix zapowiedział, że "Awatar: Ostatni władca wiatru" dostanie kontynuację i powstaną jeszcze 2 sezony, a ostatni będzie jednocześnie jego zwieńczeniem, podobnie jak serial animowany z 2005 r. Twórcy planują nakręcić 2. oraz 3. sezon w możliwe najkrótszym odstępie czasu, by jak najszybciej zakończyć prace na planie - chodzi o to, by nastolatkowie, którzy wcielają się w głównych bohaterów, zbyt szybko nie dorośli.