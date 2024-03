Mike Tyson i Jake Paul zmierzą się na macie. Walkę wyemituje... Netflix

Nie będzie to debiut Jake'a Paula na Netfliksie - popularny youtuber, który na YouTubie zebrał już ponad 20 mln subskrybentów, pojawił się w filmie dokumentalnym platformy już wcześniej. "Sportowe opowieści: Jake Paul - The Problem Child" skupia się zaskakującej drodze Jake'a Paula od internetowego dowcipnisia i niegrzecznego chłopca do sensacji świata boksu. Teraz twórca pojawi się na Netfliksie po raz drugi, tym razem na żywo.