To najbardziej "cool" serial spośród wszystkich nowości Netfliksa. W dobrym tego słowa znaczeniu

Drobne niedogodności towarzyszą również próbom śledzenia scen walk - zdarza się, że te są niedoświetlone, co może okazać się sporym problemem: przypomnę, że mówimy o sekwencjach, w których wszyscy są ubrani od stóp do głów na czarno, co utrudnia rozeznanie się w tym, kto, co, komu i z kim. Na szczęście są to tylko momenty - większość scen walk prezentuje się naprawdę świetnie, a choreografie robią wrażenie, nawet jeśli jesteśmy obyci we współczesnym kinie kopanym, które czyni z potyczek coś na kształt poetyckiego tańca śmierci. Fantastyczna robota.



W kwestii intrygi produkcja raczej nie zaskoczy, ale umówmy się: nie ona jest tu najważniejsza. Liczą się starcia, atmosfera i rodzinna dynamika, a wszystkie te elementy są tu naprawdę dopieszczone: solidnie napisane i zrealizowane. Każdy z tych komponentów działa na tyle dobrze, że czyni seans każdego z epizodów doświadczeniem satysfakcjonującym: to naprawdę fajna rozrywka, w której jakościowa akcja okala elementy rodzinnego dramatu, czasem równoważone delikatnym, niegłupim humorem. Boyle zderza świat shinobi ze współczesnym światem i robi to w sposób, którego nie proponuje żaden współczesny serial - jasne, może i poświęca nieco zbyt wiele czasu na aktualizowanie koncepcji ninja (wróć: shinobi!), ale dla wygłodniałego podobnych motywów widza ten fakt nie powinien stanowić problemu. „Dom ninja” to udany i angażujący dramat akcji, który najlepiej charakteryzuje słowo „cool”. Fajna rzecz.