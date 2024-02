Adaptacja kultowej animacji już na Netfliksie. Opowieść o Awatarze to najmocniejsza nowość

Walentynkowy szał dobiegł końca już w miniony piątek - do serwisu Netflix wpadł szwedzki thriller "Zapadlisko", który, choć zapowiadało się dobrze, nie był do końca udany. Prócz niego zadebiutowała produkcja dokumentalna "Einstein i bomba", a w międzyczasie Netflix uraczył nas takimi tytułami jak całkiem niezła "Bitwa singielek", "Dom ninja" czy też kontynuacją popularnego reality show "Miłość jest ślepa". Sypnęło nowościami, to trzeba przyznać. Nic zatem dziwnego, że dzisiaj będzie nieco spokojniej, choć serwis znany jest z tego, że jeśli dawkuje premiery, oznacza to, że szykuje się coś mocnego. Czy tak będzie również dzisiaj? Przekonajmy się - "Awatar: Ostatni władca wiatru" zadebiutował na Netfliksie.