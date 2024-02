Czy "Zapadlisko" jest oparte na faktach? Thriller Netfliksa to nie tylko fikcja

Zacznijmy od tego, że miasto Kiruna istnieje naprawdę - jest położone w północnej Szwecji i słynie z bogatych złóż rudy żelaza oraz największej kopalni. To właśnie tam schodzi Frigga wraz z ekipą, by dotrzeć i zbadać źródła tąpnięć. Okazuje się także, że mieszkańców Kiruny nawiedziło potężne trzęsienie ziemi - 18 maja 2020 r. wskutek wydobycia surowca z kopalni aktywność sejsmiczna osiągnęła około 4,8 w skali Richtera, przez co trzęsienie ziemi stało się jednym z najsilniejszych i największych zarejestrowanych tąpnięć w Szwecji.



W filmie Frigga postanawia jak najszybciej działać, by uratować mieszkańców miasta, zanim Kiruna się zapadnie. W rzeczywistości szczelina oczywiście nie istniała, podobnie jak ryzyko zapadnięcia się miasta. Jednak wskutek niebezpieczeństwa związanego z potencjalnymi wyrzutami skał i trzęsieniami ziemi, władze zadecydowały, że miasto zostanie przeniesione. "Kopalnia powoli wżera się w miasto i zbliża do jego starówki, dlatego je przenosimy" - wyjaśnił kierownik projektu Ingemar Torma. Wszystko to, by nowa lokalizacja nie była zagrożona przez kopalnię.



W efekcie już w 2007 r. podjęto decyzję o przeniesieniu ze starego centrum kilkudziesięciu sklepów oraz mieszkań do nowego centrum, które miało być oddalone od dotychczasowego miejsca o 3 km na wschód. Dzięki temu objęci ochroną zostali nie tylko mieszkańcy, ale również zabytkowe obiekty. Szacuje się, że już w 2035 r. całkowite przesiedlenie Kiruny powinno zostać zakończone.