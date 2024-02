Na tę kontynuację czekało sporo widzów. Wpadła wraz z innymi nowościami do serwisu Netflix

"Przez moje okno: Znów cię widzę" to już 3. część popularnej serii "Przez moje okno". Hiszpańska produkcja skupia się na Aresie (Julio Pena) i Raquel (Clara Galle), którzy po wydarzeniach minionego lata dochodzą do wniosku, że ich związek nie ma sensu i postanawiają go zakończyć. Kiedy jednak po bolesnym rozstaniu, mając już innych partnerów, spotykają się ponownie w Barcelonie, okazuje się, że łączące ich miłość i pożądanie nie wygasły. Czy znajdą sposób, by do siebie wrócić?