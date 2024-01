Kultowe anime bez zapowiedzi wpadło na Netflix. Niestety, niektórzy mogą poczuć się rozczarowani

Na tym etapie "One Piece" to serial anime liczący ponad 1000 odcinków. Na początku stycznia 2024 r. rozpoczął się tam zupełnie nowy wątek, Egghead Arc, który bierze pod lupę kolejną historię znaną z mangi Eiichiro Ody. W 2024 roku ruszą też prace nad 2. sezonem serialu aktorskiego, a poza tym twórcy chcą dostarczyć odbiorcom świeżego i jednocześnie znajomego doświadczenia poprzez wykorzystanie przełomowej technologii do kreowania animacji.



Oryginalne anime znajdziecie już w ofercie Netfliksa, nie jest to jednak - wbrew nadziejom - cały serial. Mowa właśnie o wspomnianej sadze Egghead Arc, czyli najnowszym arcu, rzekomo zwiastującym koniec opowieści (choć oryginalna manga z pewnością będzie wydawana jeszcze przez dłuższy czas).



Subskrybenci Netfliksa mogą już zatem obejrzeć odcinek 1089, czyli otwarcie arcu Egghead. Kolejne epizody będą pojawiać się w serwisie co sobotę.