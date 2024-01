"Yellowstone" jest już na Netfliksie. Hitowy serial SkyShowtime to nowość serwisu

To dopiero poniedziałek, a nowości Netfliksa wjechały do serwisu z piskiem opon. Minęły po drodze "Skok w przestworzach" z Kevinem Hartem, utrzymujące się w TOP 10 "Śnieżne Bractwo" J.A. Bayony oraz serial "Forst", adaptację powieści Remigiusza Mroza. Te produkcje wciąż królują na platformie, jednak już dziś widzowie będą mieli okazję zapoznać się z innymi nowościami Netfliksa. Choć właściwie nie są one tak do końca Netfliksa, bo serwis postanowił jedynie wypożyczyć hitowe produkcje konkurencyjnych serwisów, które do tej pory były dostępne wyłącznie w SkyShowtime i Disney+.