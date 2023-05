W Polsce da się zrobić dobre kino akcji. Nowy film Netfliksa to potwierdza

Czemu przy swoich zachodnich idolach "Dzień matki" nie wygląda jak "Diablo. Wyścig o wszystko" przy "Szybkich i wściekłych"? Bo twórcy korzystają z klisz, wiedząc, że my wiemy, że to są klisze, więc powinniśmy się dobrze przy nich bawić. Nie ociągają się, niczego nie rozwlekają i - przede wszystkim - nie popadają w śmieszność, zachowując się, jakby parę polskich złotówek, miało zastąpić budżet liczony w setkach milionów dolarów. Graną przez Agnieszkę Grochowską Ninę uzbrajają więc w śmiercionośne umiejętności i każą jej przeć do przodu, ciągle tylko podkręcając tempo. Główna bohaterka przedziera się przez tabuny wrogów, zmierzając w stronę kolejnych zwrotów akcji. Jest to tak proste, jak uczciwe.



Jakaś tam fabuła oczywiście jest, bo Nina to agentka NATO do zadań specjalnych na zasłużonej emeryturze. Dla świata jest martwa, więc z oddali podgląda, jak jej nastoletni syn dorasta pod opieką przybranych rodziców. Pewnego dnia banda oprychów w dresach porywa Maksa, a matka zamiast pogrążać się w beznadziei, rusza kopać tyłki. Mateusz Rakowicz siłę swojego filmu nie opiera na historii, tylko odjechanych scenach akcji. Podczas jednego z pierwszych starć z przeciwnikami, główna bohaterka na jednym ujęciu naparza kolejnych mięśniaków, zabija ich marchewkami i łamie im nogi tłuczkiem do mięsa, a my możemy jedynie zbierać szczęki z podłogi.



