Weekend chłodny, Netflix gorący. Polecam 5 mocnych nowości

Co przyniesie Netflix w ostatni weekend listopada? Serwis przejęła premiera 5. sezonu "Stranger Things", ale nie tylko finałowa odsłona serialu pojawiła się wśród nowości. Oto 5 najpopularniejszych nowości streamingowego giganta.

Anna Bortniak
Ostatni tydzień listopada zaserwował widzom Netfliksa nie tylko produkcje świąteczne, które już powoli zaczynają spływać do serwisu, ale również nowości z innych gatunków. Do biblioteki streamingowego giganta wpadło sporo dobroci zarówno dla fanów komedii, jak i trzymających w napięciu thrillerów oraz wzruszających dramatów. Co obejrzeć? Sprawdzamy.

Netflix: co obejrzeć w weekend? 5 nowości

Świąteczny skok

  • Tytuł filmu: Świąteczny skok (Jingle Bell Heist)
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 1h 36m
  • Reżyseria: Michael Fimognari
  • Obsada: Olivia Holt, Connor Swindells, Lucy Punch, Peter Serafinowicz
  • Ocena IMDb: 5.8/10

Najnowszy film świąteczny Netfliksa opowiada historię Sophii, pracowniczki centrum handlowego, oraz Nicka, pechowej złotej rączki. Mimo że oboje się nie znają, łączy ich jedno: są drobnymi złodziejaszkami. Ich drogi połączą się, kiedy okaże się, że mają w planie napad na najsłynniejszy dom towarowy w Londynie. Akcję zaplanowali na wigilijną noc. Ryzykowne przedsięwzięcie może skomplikować tylko jedno: rodzące się między nimi uczucie.

Pięć koszmarnych nocy

  • Tytuł filmu: Pięć koszmarnych nocy (Five Nights at Freddy's)
  • Rok produkcji: 2023
  • Czas trwania: 1h 50m
  • Reżyseria: Emma Tammi
  • Obsada: Josh Hutcherson, Piper Rubio, Elizabeth Lail, Matthew Lillard
  • Ocena IMDb: 5.4/10

Bohaterem filmu "Pięć koszmarnych nocy" jest Mike, który właśnie stracił pracę. Aby zachować prawa do opieki nad swoją małą siostrą, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i zatrudnia się jako nocny stróż w opuszczonej restauracji. Miejsce został zamknięte w latach 80. po serii niewyjaśnionych zaginięć dzieci. Prędko okazuje się, że lokal nie jest taki jaki się wydaje, a zamknięte w nim atrakcje pod osłoną mroku zaczynają ożywać.

Tarot: Karta śmierci

  • Tytuł filmu: Tarot: Karta śmierci (Tarot)
  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 1h 32m
  • Reżyseria: Spenser Cohen, Anna Halberg
  • Obsada: Harriet Slater, Adain Bradley, Jacob Batalon, Avantika
  • Ocena IMDb: 4.8/10

Horror "Tarot: Karta śmierci" skupia się na grupie przyjaciół, którzy naruszają świętą zasadę tarota. Jest nią reguła, aby nigdy nie używać nieswoich kart. W ten sposób przypadkiem uwalniają zło uwięzione w przeklętych kartach, wskutek czego jeden po drugim będą musieli zmierzyć się z przeznaczeniem. Tak rozpoczyna się wyścig przed przepowiedzianą w kartach przyszłością.

Mr. Mercedes

  • Tytuł serialu: Mr. Mercedes
  • Lata emisji: 2017 - 2019
  • Liczba sezonów: 3
  • Twórcy: David E. Kelley
  • Obsada: Brendan Gleeson, Harry Treadaway, Holland Taylor, Jharrel Jerome
  • Ocena IMDb: 7.7/10

Świetnie oceniany thriller "Mr. Mercedes" również niedawno zasilił bibliotekę Netfliksa. Produkcja skupia się na emerytowanym detektywie, który ma jeden cel: zatrzymać psychopatycznego mordercę, który wjeżdża samochodem marki mercedes w tłum ludzi.

Zazdrosna, sezon 3.

  • Tytuł serialu: Zazdrosna (Envidiosa)
  • Lata emisji: 2024-
  • Liczba sezonów: 3
  • Twórcy: Carolina Aguirre, Gabriel Medina
  • Obsada: Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña, Pilar Gamboa
  • Ocena IMDb: 7.1/10

Na Netfliksie zadebiutował 3. sezon serialu "Zazdrosna". Jego bohaterką jest Vicky, która zazdrości swoim przyjaciółkom - jedna po drugiej wychodzą bowiem za mąż. Z tego powodu Vicky, będąc przed czterdziestką, stawia swojemu wieloletniemu chłopakowi ultimatum: albo jej się oświadczy, albo będą musieli się rozstać. Nieoczekiwanie Vicky zostaje postawiona w sytuacji, kiedy musi ułożyć sobie życie na nowo, próbując odnaleźć wymarzonego męża, a przy okazji - siebie samą.

29.11.2025 08:58
