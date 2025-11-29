Weekend chłodny, Netflix gorący. Polecam 5 mocnych nowości
Co przyniesie Netflix w ostatni weekend listopada? Serwis przejęła premiera 5. sezonu "Stranger Things", ale nie tylko finałowa odsłona serialu pojawiła się wśród nowości. Oto 5 najpopularniejszych nowości streamingowego giganta.
Ostatni tydzień listopada zaserwował widzom Netfliksa nie tylko produkcje świąteczne, które już powoli zaczynają spływać do serwisu, ale również nowości z innych gatunków. Do biblioteki streamingowego giganta wpadło sporo dobroci zarówno dla fanów komedii, jak i trzymających w napięciu thrillerów oraz wzruszających dramatów. Co obejrzeć? Sprawdzamy.
Netflix: co obejrzeć w weekend? 5 nowości
Świąteczny skok
- Tytuł filmu: Świąteczny skok (Jingle Bell Heist)
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 1h 36m
- Reżyseria: Michael Fimognari
- Obsada: Olivia Holt, Connor Swindells, Lucy Punch, Peter Serafinowicz
- Ocena IMDb: 5.8/10
Najnowszy film świąteczny Netfliksa opowiada historię Sophii, pracowniczki centrum handlowego, oraz Nicka, pechowej złotej rączki. Mimo że oboje się nie znają, łączy ich jedno: są drobnymi złodziejaszkami. Ich drogi połączą się, kiedy okaże się, że mają w planie napad na najsłynniejszy dom towarowy w Londynie. Akcję zaplanowali na wigilijną noc. Ryzykowne przedsięwzięcie może skomplikować tylko jedno: rodzące się między nimi uczucie.
Pięć koszmarnych nocy
- Tytuł filmu: Pięć koszmarnych nocy (Five Nights at Freddy's)
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 1h 50m
- Reżyseria: Emma Tammi
- Obsada: Josh Hutcherson, Piper Rubio, Elizabeth Lail, Matthew Lillard
- Ocena IMDb: 5.4/10
Bohaterem filmu "Pięć koszmarnych nocy" jest Mike, który właśnie stracił pracę. Aby zachować prawa do opieki nad swoją małą siostrą, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i zatrudnia się jako nocny stróż w opuszczonej restauracji. Miejsce został zamknięte w latach 80. po serii niewyjaśnionych zaginięć dzieci. Prędko okazuje się, że lokal nie jest taki jaki się wydaje, a zamknięte w nim atrakcje pod osłoną mroku zaczynają ożywać.
Tarot: Karta śmierci
- Tytuł filmu: Tarot: Karta śmierci (Tarot)
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 1h 32m
- Reżyseria: Spenser Cohen, Anna Halberg
- Obsada: Harriet Slater, Adain Bradley, Jacob Batalon, Avantika
- Ocena IMDb: 4.8/10
Horror "Tarot: Karta śmierci" skupia się na grupie przyjaciół, którzy naruszają świętą zasadę tarota. Jest nią reguła, aby nigdy nie używać nieswoich kart. W ten sposób przypadkiem uwalniają zło uwięzione w przeklętych kartach, wskutek czego jeden po drugim będą musieli zmierzyć się z przeznaczeniem. Tak rozpoczyna się wyścig przed przepowiedzianą w kartach przyszłością.
Mr. Mercedes
- Tytuł serialu: Mr. Mercedes
- Lata emisji: 2017 - 2019
- Liczba sezonów: 3
- Twórcy: David E. Kelley
- Obsada: Brendan Gleeson, Harry Treadaway, Holland Taylor, Jharrel Jerome
- Ocena IMDb: 7.7/10
Świetnie oceniany thriller "Mr. Mercedes" również niedawno zasilił bibliotekę Netfliksa. Produkcja skupia się na emerytowanym detektywie, który ma jeden cel: zatrzymać psychopatycznego mordercę, który wjeżdża samochodem marki mercedes w tłum ludzi.
Zazdrosna, sezon 3.
- Tytuł serialu: Zazdrosna (Envidiosa)
- Lata emisji: 2024-
- Liczba sezonów: 3
- Twórcy: Carolina Aguirre, Gabriel Medina
- Obsada: Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña, Pilar Gamboa
- Ocena IMDb: 7.1/10
Na Netfliksie zadebiutował 3. sezon serialu "Zazdrosna". Jego bohaterką jest Vicky, która zazdrości swoim przyjaciółkom - jedna po drugiej wychodzą bowiem za mąż. Z tego powodu Vicky, będąc przed czterdziestką, stawia swojemu wieloletniemu chłopakowi ultimatum: albo jej się oświadczy, albo będą musieli się rozstać. Nieoczekiwanie Vicky zostaje postawiona w sytuacji, kiedy musi ułożyć sobie życie na nowo, próbując odnaleźć wymarzonego męża, a przy okazji - siebie samą.
