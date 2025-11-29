Weekend chłodny, Netflix gorący. Polecam 5 mocnych nowości

Ładowanie...

Ostatni tydzień listopada zaserwował widzom Netfliksa nie tylko produkcje świąteczne, które już powoli zaczynają spływać do serwisu, ale również nowości z innych gatunków. Do biblioteki streamingowego giganta wpadło sporo dobroci zarówno dla fanów komedii, jak i trzymających w napięciu thrillerów oraz wzruszających dramatów. Co obejrzeć? Sprawdzamy.

Netflix: co obejrzeć w weekend? 5 nowości

Świąteczny skok

Tytuł filmu: Świąteczny skok (Jingle Bell Heist)

Świąteczny skok (Jingle Bell Heist) Rok produkcji: 2025

2025 Czas trwania: 1h 36m

1h 36m Reżyseria: Michael Fimognari

Michael Fimognari Obsada: Olivia Holt, Connor Swindells, Lucy Punch, Peter Serafinowicz

Olivia Holt, Connor Swindells, Lucy Punch, Peter Serafinowicz Ocena IMDb: 5.8/10

Najnowszy film świąteczny Netfliksa opowiada historię Sophii, pracowniczki centrum handlowego, oraz Nicka, pechowej złotej rączki. Mimo że oboje się nie znają, łączy ich jedno: są drobnymi złodziejaszkami. Ich drogi połączą się, kiedy okaże się, że mają w planie napad na najsłynniejszy dom towarowy w Londynie. Akcję zaplanowali na wigilijną noc. Ryzykowne przedsięwzięcie może skomplikować tylko jedno: rodzące się między nimi uczucie.

Pięć koszmarnych nocy

Tytuł filmu: Pięć koszmarnych nocy (Five Nights at Freddy's)

Pięć koszmarnych nocy (Five Nights at Freddy's) Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 1h 50m

1h 50m Reżyseria: Emma Tammi

Emma Tammi Obsada: Josh Hutcherson, Piper Rubio, Elizabeth Lail, Matthew Lillard

Josh Hutcherson, Piper Rubio, Elizabeth Lail, Matthew Lillard Ocena IMDb: 5.4/10

Bohaterem filmu "Pięć koszmarnych nocy" jest Mike, który właśnie stracił pracę. Aby zachować prawa do opieki nad swoją małą siostrą, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i zatrudnia się jako nocny stróż w opuszczonej restauracji. Miejsce został zamknięte w latach 80. po serii niewyjaśnionych zaginięć dzieci. Prędko okazuje się, że lokal nie jest taki jaki się wydaje, a zamknięte w nim atrakcje pod osłoną mroku zaczynają ożywać.

Tarot: Karta śmierci

Tytuł filmu: Tarot: Karta śmierci (Tarot)

Tarot: Karta śmierci (Tarot) Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 1h 32m

1h 32m Reżyseria: Spenser Cohen, Anna Halberg

Spenser Cohen, Anna Halberg Obsada: Harriet Slater, Adain Bradley, Jacob Batalon, Avantika

Harriet Slater, Adain Bradley, Jacob Batalon, Avantika Ocena IMDb: 4.8/10

Horror "Tarot: Karta śmierci" skupia się na grupie przyjaciół, którzy naruszają świętą zasadę tarota. Jest nią reguła, aby nigdy nie używać nieswoich kart. W ten sposób przypadkiem uwalniają zło uwięzione w przeklętych kartach, wskutek czego jeden po drugim będą musieli zmierzyć się z przeznaczeniem. Tak rozpoczyna się wyścig przed przepowiedzianą w kartach przyszłością.

Mr. Mercedes

Tytuł serialu: Mr. Mercedes

Mr. Mercedes Lata emisji: 2017 - 2019

2017 - 2019 Liczba sezonów: 3

3 Twórcy: David E. Kelley

David E. Kelley Obsada: Brendan Gleeson, Harry Treadaway, Holland Taylor, Jharrel Jerome

Brendan Gleeson, Harry Treadaway, Holland Taylor, Jharrel Jerome Ocena IMDb: 7.7/10

Świetnie oceniany thriller "Mr. Mercedes" również niedawno zasilił bibliotekę Netfliksa. Produkcja skupia się na emerytowanym detektywie, który ma jeden cel: zatrzymać psychopatycznego mordercę, który wjeżdża samochodem marki mercedes w tłum ludzi.

Zazdrosna, sezon 3.

Tytuł serialu: Zazdrosna (Envidiosa)

Zazdrosna (Envidiosa) Lata emisji: 2024-

2024- Liczba sezonów: 3

3 Twórcy: Carolina Aguirre, Gabriel Medina

Carolina Aguirre, Gabriel Medina Obsada: Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña, Pilar Gamboa

Griselda Siciliani, Esteban Lamothe, Benjamín Vicuña, Pilar Gamboa Ocena IMDb: 7.1/10

Na Netfliksie zadebiutował 3. sezon serialu "Zazdrosna". Jego bohaterką jest Vicky, która zazdrości swoim przyjaciółkom - jedna po drugiej wychodzą bowiem za mąż. Z tego powodu Vicky, będąc przed czterdziestką, stawia swojemu wieloletniemu chłopakowi ultimatum: albo jej się oświadczy, albo będą musieli się rozstać. Nieoczekiwanie Vicky zostaje postawiona w sytuacji, kiedy musi ułożyć sobie życie na nowo, próbując odnaleźć wymarzonego męża, a przy okazji - siebie samą.

Anna Bortniak 29.11.2025 08:58

